65 دقيقة .. البرتغال يتراجع والمغرب يواصل التهديد وإهدار الفرص

يواجه منتخب البرتغال نظيره المغرب فى المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.



ونجح كريستيانو رونالدو أن يحرز الهدف الأول للبرتغال برأسية داخل المنطقة بعد عرضية من موتينيو فى الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.



وبدأ المنتخب المغربي بالضغط علي وسط الملعب منتخب البرتغال وخاصة من ناحية الأطراف.



وهدد المغرب مرمي البرتغال من عرضية من خارج منطقة الجزاء ورأسية من بلهندة وإنقاذ من حارس البرتغال بصعوبة فى الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني .



ويواصل المنتخب المغربي هجمات مستمرة من اللاعبين لإدراك التعادل أمام البرتغال.



وباغت مهدي بن عطية مرمي البرتغال من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تمر أعلى مرمى البرتغال.



- الشوط الاول :



بدأ منتخب المغربي الضغط علي أولي دقيقتين وهددوا مرمى البرتغال أكثر من مرة.



ونجح كريستيانو رونالدو أن يحرز الهدف الأول للبرتغال برأسية داخل المنطقة بعد عرضية من موتينيو فى الدقيقة الخامسة.



وتمكنت البرتغال من الاستحواذ علي وسط الملعب بتمريرات القصيرة بين لاعبي المنتخب.



وتوغل بوطيب من ناحية اليسار داخل منطقة الجزاء ويحولها عرضية أرضية ولكن دفاع البرتغال يتصدى ، وجاء الرد سريع من كريستيانو رونالدو من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى المغرب بسنتيمترات.



وفي الدقيقة 39 باغت منتخب البرتغال مرمي المغرب بعد تمريرة متقنة من رونالدو يقابلها جونسالو جيديس بتسديدة داخل منطقة الجزاء وانقاذ من حارس المغرب.



وهدد منتخب المغرب برأسية من مهدى بنعطية من داخل المنطقة بعد عرضية من ركنية وانقاذ من حارس البرتغال.



وعاد المنتخب المغربي فى تهديد مرمى البرتغال عقب مرور 30 دقيقة، من عرضية خطيرة من نبيل ضرار داخل منطقة الجزاء كاد ان يقابلها بوصوفة ولكن دفاع البرتغال يتصدى بقوة، وتشتيت مستمر وإبعاد من دفاع البرتغال بعد كرات طولية من خارج منطقة الجزاء.



وفي آخر الدقائق باغت المنتخب المغربي مرمي البرتغال بعرضية عن طريق حكيم زياش من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء يقابلها بلهندة برأسية ولكن تمر بجوار مرمى البرتغال وكادت ان تدخل الشباك.



يذكر أن منتخب المغرب خسر 0-1 أمام إيران بالجولة الأولى والبرتغال تعادل 3-3 أمام إسبانيا.