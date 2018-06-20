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أخبار البلد

سفير جورجيا يهدي مكتبة الإسكندرية مجموعة من الكتب النادرة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:48 م
سفير جورجيا بالقاهرة
سفير جورجيا بالقاهرة
محمد وديع
أهدى الكسندر نالباندوف، سفير جورجيا بالقاهرة، مجموعة من الكتب القيمة إلى مكتبة الإسكندرية خلال لقائه بالدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة.

وأعرب السفير الكسندر نالباندوف، في بيان له اليوم، عن بالغ سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية وتقديم هذا الإهداء الثمين، مشيرًا إلى أن الكتب تضم أهم الأعمال الأدبية الجورجية والعربية؛ ومنها كتاب "الفارس في إهاب النمر" الذي صدر بالتعاون بين سفارة جورجيا بالقاهرة ووزارة الثقافة المصرية.

من جانبه أبدى الدكتور مصطفى الفقي ترحيبه بزيارة السفير الكسندر نالباندوف وسعادته بمجموعة الكتب المهداة التي ستنضم لقائمة مقتنيات مكتبة الإسكندرية، معربًا عن أمله في المزيد من التعاون الثقافي بين مصر وجورجيا.

ويضم الإهداء مجموعة كبيرة من أهم كتب الأدب الجورجي، بالإضافة إلى بعض كتب الأدب العربي المترجمة؛ ومنها رواية "رأيت رام الله" لمريد البرغوثي، وكتاب "النبي" لجبران خليل جبران، ورواية "رجال في الشمس" لغسان كنفاني، ورواية "نزيف الحجر" لإبراهيم الكوني.

كما يضم الإهداء بعض الكتب التي تتناول التاريخ والعمارة والثقافة الجورجية، ومنها:Davit Gareji Monasteries،The Georgian Monasteries and Monastic Community in the Joly Land in the 11th-18th Centuries، وكتاب Georgia: History, Politics, Culture المترجم للغة العربية.

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