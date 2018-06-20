الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضي فلسطينية شمال الضفة

قامت جرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتجريف أراض واسعة يملكها مواطنون فلسطينيون لتوسيع معسكر للجيش الإسرائيلي ومستوطنة في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية.



وقال مسؤول لجنة الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات - في تصريح اليوم - "إن جرافة تابعة لقوات الاحتلال ومستوطنيه شرعت منذ ساعات الصباح الأولى بتجريف أراض في منطقة مكحول بالأغوار الشمالية، موضحا أن هذه الأراضي تقع على مدخل مستوطنة ومعسكر حمدات المقامة عنوة على أراضي المواطنين في منطقة الأغوار".



وأضاف أن قوات الاحتلال قامت بتجريف مساحات واسعة، قدرت حتى الآن بما يقرب من 70 دونما (الدونم يعادل كيلو مترا مربعا)، مؤكدا أن الأراضي التي يتم تجريفها مملوكة ملكية خاصة وتعود لمواطنين من طوباس، وأن التجريفات توحي بتوسعة لمعسكر ومستوطنة حمدات المقامة على أراضي المواطنين للاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين في منطقة الأغوار.



وفي سياق آخر، نجت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين اليوم من قصف صاروخي إسرائيلي استهدفهم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.. وقال شهود عيان "إن طائرة إسرائيلية بدون طيار أطلقت صاروخا صوب مجموعة من المواطنين كانت تقوم بإعداد طائرات ورقية شرق مخيم البريج وسط القطاع".



يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بشكل يومي بعمليات تستهدف الشبان والفتية في المناطق القريبة من السياج الحدودي شرق القطاع، حيث أصيب ثلاثة مواطنين بجروح بشظايا قصف صاروخي إسرائيلي استهدف عدة مواقع في القطاع فجرا.