السعودية: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين لمرتكبي الجرائم الالكترونية

أعلنت النيابة العامة السعودية عن معاقبة الجرائم الالكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية عامة.



ونشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة عبر تويتر بيانا جاء فيه: "إنتاج أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال كل ما من شأنه إثارة الرأي العام والمساس بالنظام العام، عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي أو الشبكة المعلوماتية تُعد "جريمة معلوماتية".



وأكدت النيابة العامة العامة أن الجرائم الالكترونية، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات أو غرامة تصل 3 ملايين ريال .