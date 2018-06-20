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أخبار العالم

ديالي تدعو لتشكيل قيادة موحدة لإدارة أمن طريق كركوك - بغداد

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:49 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا رئيس مجلس محافظة ديالي العراقية علي الدايني، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل قيادة أمنية موحدة لإدارة أمن طريق (كركوك - بغداد) الاستراتيجي الذي يربط إقليم كردستان بالعاصمة بغداد مرورا بالمحافظة.

وقال الدايني - في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية: "إن طريق (كركوك - بغداد) يعد من الطرق الاستراتيجية في البلاد وهي تربط إقليم كردستان بالعاصمة بغداد مرورا بديالي"، مشيرا إلى أن الطريق شهد مؤخرا سلسلة خروقات تتمثل في عمليات اختطاف مدنيين من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي كان آخرها في منطقة "انجانة".

وأضاف" إن خروقات طريق (كركوك - بغداد) الأخيرة تؤكد وجود ثغرات في بعض المناطق ما يستدعي الإسراع بإيجاد حلول تسهم في اطمئنان الأهالي والقوافل التجارية".

وكان طريق (كركوك - بغداد) شهد في الأشهر الماضية سلسلة خروقات كان آخرها هجوم (داعش) في منطقة انجانه وقتل اثنان من سائقي الشاحنات واختطاف سبعة مدنيين قبل ثلاثة أيام.

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