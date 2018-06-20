سامية حسين: سداد الضريبة العقارية على وحدات المصايف فى لاظوغلى

أعلنت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية بمقر المصلحة الرئيسي وعنوانه "15 شارع منصور بميدان لاظوغلى أمام ضريح سعد زغلول بمنطقة باب اللوق بالقاهرة".



وذلك تيسيرا على ملاك الوحدات السكنية الموجودة بالساحل الشمالي من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق النائية والمقيمين بالقاهرة وضواحيها، بهدف التيسير عليهم وإتاحة الفرصة لهم لسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم السكنية بدون أي غرامات ودون اتخاذ إجراءات قانونية على الممولين والتعاون المستمر معهم وفتح منافذ متعددة لتحصيل الضريبة دون عناء.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للتيسير على المواطنين في سداد الضريبة العقارية على الوحدات السكنية التي يمتلكها الأفراد في الساحل الشمالي والمناطق النائية والتي تخضع للضريبة العقارية.



وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ملاك الوحدات السكنية والمقيمين بالساحل الشمالي والمناطق النائية يمكنهم إنهاء جميع إجراءاتهم من خلال جميع المأموريات العقارية المختصة والموجودة على امتداد الساحل الشمالي، كما يمكنهم سداد الضريبة المستحقة هناك أيضا.



وأوضحت أن المقر العام للمصلحة يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءً.



وأشادت رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالممولين الذين قاموا بسداد الضريبة المستحقة على وحداتهم السكنية طواعية دون تأخير، مشيرة إلى أنها تأمل أن تشهد الفترة المقبلة التزام باقي الممولين بسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية حتى لا يقعوا تحت طائلة الغرامة.



وفى هذا السياق، طالبت مصلحة الضرائب العقارية الممولين الذين لم يبادروا حتى الآن بسداد الضريبة المستحقة عليهم سواء عن السنوات السابقة أو المستحقة هذا العام، بسرعة التوجه إلى المأموريات المختصة والمنتشرة في جميع مراكز المدن فى جميع المحافظات لسداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات المملوكة لهم والخاضعة للضريبة، وذلك في موعد أقصاه 30/6/2018 تجنبا لتعرض أصحاب الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة لغرامات التأخير المقررة طبقا للقانون.

