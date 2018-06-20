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أخبار العالم

الشرطة الألمانية: الهجوم البيولوجي الأسبوع الماضي شكل تهديدا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:52 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد قائد الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية هولجر موينش، اليوم الأربعاء، أن الهجوم بسلاح بيولوجي الذي كان مواطن تونسي يخطط له وتم إحباطه الأسبوع الماضي، كاد أن يشكل تهديدا حقيقيا.

وقال قائد الشرطة - في تصريح لمحطة (آر.بي.بي إنفوراديو) العامة الألمانية - "كانت هناك استعدادات ملموسة لمثل هذا الهجوم بما يمكن أن يطلق عليه "قنبلة بيولوجية"، كاشفا عن أن المشتبه به سعى للحصول على المشورة بشأن كيفية إنتاج مثل هذا السلاح على شبكة الإنترنت".

وكانت الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا قد ألقت القبض على رجل تونسي وزوجته الأسبوع الماضي بعد العثور على مادة (الريسين) السامة في شقتهما.. وقال المدعي العام الألماني "إن المعتقل التونسي (29 عاما) يشتبه وبقوة أنه كان بصدد صنع سلاح بيولوجي".

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