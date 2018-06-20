جربى فواكه سويت أند ساور لتقوية المناعة
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:37 م
فواكه سويت اند رول
تعتبر الفواكه من أهم الأطعمة القادرة على تقوية المناعة ومحاربة الأمراض، لذا علينا تناولها باستمرار، ولهذا نعرض لكم اليوم وصفة جديدة لتقديمها على طريقة الشيف شريف العفيفى.
المقادير:
كمثرى
تفاح
تين برشومي
عصير عنب
عصير برتقال
زبدة برتقال
ليمون
طريقة التحضير:
* يسخن عصير العنب وعصير البرتقال حتى يصبح غليظ القوام ويترك ليبرد.
* تقطع الكمثرى والتفاح والتين إلى أنصاف وتحمر في الزبدة ثم تترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.
* تزين الفواكه بالعصير المركز وشرائح الليمون والبرتقال وتقدم.