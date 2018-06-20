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فن

الليلة.. محمد الباز يستأنف تقديم 90 دقيقة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:38 م
صدى البلد
يستأنف الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تقديم برنامجه "90 دقيقة"، عبر فضائية المحور، بداية من اليوم، الأربعاء، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان.

ويناقش "الباز" في برنامجه العديد من الموضوعات الشائكة التي تشغل الرأي العام، ويجيب عن التساؤلات التي تهم المواطنين بشأن القضايا الحياتية اليومية.

كما يناقش في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية ، نتائج المنتخب المصرى فى روسيا والتشكيل الحكومى الجديد، وأبرز الأعمال الفنية خلال شهر رمضان فى الدراما المصرية، وذلك من خلال مجموعة من الفقرات المتنوعة على مدار الـ3 ساعات متواصلة.

ويستضيف "الباز" عددا من النقاد والمحللين الرياضيين ومنهم أبو المعاطى زكى، الناقد الرياضى، وسعيد على، رئيس التحرير التنفيذى لموقع "الكابتن" الرياضى، لتحليل نتائج المنتخب الوطنى فى كأس العالم 2018 المقام فى روسيا، وذلك عقب خسارته لمبارتى أوروجواى وروسيا، بالإضافة إلى تحليل فرص المنتخب الوطنى فى التأهل للدور الثانى، وكذلك يكشفون مصير المدرب الأرجنتينى هيكتور كوبر بعد كأس العالم، كما يضعون قائمة بالمدربين المحتملين للمنتخب فى ظل اقتراب المنتخب من خوض تصفيات التأهل لأمم أفريقيا والتى سيتم إطلاقها فى يناير 2019 المقبل.

كما يستضيف الفنان الشاب محمد جمعة، صاحب أشهر شخصية درامية فى رمضان "عم ضياء" بمسلسل "الوصية"، والذى عرض خلال شهر رمضان.

يذكر أن الفنان محمد جمعة له أدوار عديدة قدمها على مدار مشواره الفني، برز فيها بشدة، لكن التألق والانتشار الجماهيري تحقق من خلال شخصية "عم ضياء" الكئيب في مسلسل "الوصية".

وأصبحت كلمة "كله رايح" التي يرددها "عم ضياء" في المسلسل واحدة من أبرز الكلمات التي علقت في أذهان جمهور المتابع لمسلسلات رمضان بصفة عامة و"الوصية" بشكل خاص، كما انتشرت الكلمة بشكل خاص في العديد من الرسومات الساخرة بواقع التواصل الاجتماعي، كما عرض له في رمضان الحالي مسلسلان آخران بجانب "الوصية" وهما "أبو عمر المصري" و"ضد مجهول".

يذكر أن برنامج "90 دقيقة" يقدمه الإعلامى محمد الباز على قناة "المحور" من الاثنين إلى الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساء.

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