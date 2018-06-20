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حوادث

إحباط محاولة اختطاف طفل وضبط الجناة بالقليوبية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:47 م
إحباط محاولة اختطاف
إحباط محاولة اختطاف طفل - ارشيفيه
مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفًا ومنعًا وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون وكشف غموض حوادث الخطف وحال مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية لتفقد الحالة الأمنية بناحية قرية القلزم بدائرة المركز ، شاهدوا الأهالى يطاردون دراجة نارية يستقلها شخصين قاما بخطف أحد الأطفال وفروا هاربين.

على الفور قامت القوة الأمنية بمطاردة المتهمان وتمكنت من ضبطهما وهما كل من محمد.ص.م ، 34 سنة حداد مسلح ومحمد.خ.س ، 18 سنه ، خراط ( نجل شقيقة المتهم الأول ) ،ومقيمان بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية قيادة المتهم الأول وضبط بحوزتهما سلاح أبيض وبرفقتهما الطفل المختطف ، سن 6 سنوات .

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من المدعو/تامر.ج.ع ، 33 سنة ، ترزى ، مقيم بناحية أبوزعبل بدائرة قسم الخانكة - لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إعادة نجله .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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