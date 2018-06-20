ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تفاصيل جديدة عن واقعة أداء طالبين لامتحانات الثانوية بنفس الاسم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لواقعة اكتشاف قيام طالبين في البدرشين والمنيا ، بأداء امتحانات الثانوية العامة بإسم و رقم جلوس واحد ، فقد تبين أن الطالب الذي يؤدي الامتحان بلجنة مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بالجيزة ، هو الطالب الحقيقي الذى يؤدى امتحان الثانوية العامة ببياناته الحقيقية .

وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن هذا الطالب ويدعى (أ.ع.م.ج) ، كان محبوسًا على ذمة احدى القضايا في سجن المنيا شديد الحراسة ، إلا أنه تم الافراج عنه يوم 27 مايو الماضي ، وبناءًا عليه تقدم للامتحان فى لجنته الأصلية المسكن عليها في البدرشين ( لجنة مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بالجيزة).

وأضاف المصدر قائلًا ، انه رغم الافراج عنه ، إلا أن الوزارة فوجئت بأنه قد تم استخدام بيانات هذا الطالب في عقد لجنة خاصة داخل سجن المنيا المشدد لطالب استخدم نفس الاسم والبيانات لأسباب سوف تكشفها التحقيقات فيما بعد ، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس هذه اللجنة الخاصة المنعقدة سجن المنيا ومراقبها ، لعدم تأكدهم من صحة بيانات الطالب الذى يؤدى الامتحان عندهم.

جدير بالذكر أنه كانت قد رصدت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ، وجود ورقتي إجابة لمادة اللغة العربية للطالب (أ.ع.م.ج) المحتجز بسجن المنيا شديد الحراسة ، أحدهما باللجنة الأصلية المنعقدة للطالب بالسجن، والأخرى بنفس اسم الطالب ولكن بلجنة مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بالجيزة.

وعلى الفور توجه الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، برفقة إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، و هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة لمقر لجنة البدرشين، وقد تم ضبط الطالب أثناء قيامه بأداء امتحان مادة التاريخ ، وتم الاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية " رقم الجلوس" الخاصة بالطالب ، وكذلك بطاقة الرقم القومي الخاصة به للتأكد من هويته ، وقد وجه حجازي بتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة ، كما تم إخطار ممثلي الأمن الوطني والأمن العام بغرفة العمليات المركزية بالواقعة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترشيحاتنا

عاجل.. انطلاق مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر

شاهد.. رد قوي من شريف منير على مهاجمي سفر الفنانين إلى روسيا

وزير البترول: توجيه دعم المحروقات للتموين والمعاشات.. فيديو

شاهد.. فيديو مؤثر لشقيق مروة نصر بعد الهزيمة.. فيديو

وزير الشباب: الفرصة متاحة.. ولا صحة لإقالة كوبر.. فيديو

شوبير: يجب استبعاد 6 من المنتخب وضم 9 من شباب اللاعبين

رونالدو أكثر لاعب أوروبي تسجيلا للأهداف الدولية

عصام الحضري يحرس عرين منتخب مصر امام السعودية

تعرف على موعد نهاية مسيرة هيكتور كوبر مع منتخب مصر

فضيحة جديدة لقطر.. 50 ألف دولار رشوة لوالد المتحدثة باسم ترامب

الصحة: إصابة واحدة بحريق الطالبية .. ولا وفيات

شاهد.. مي سليم ووليد فواز أثناء عقد قرانهما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هزيمة مصر من روسيا.. المشجع المتعصب يدمر أسرته ويتسبب في خراب بيته.. مجلة علمية: الأسباب نفسية.. وهذه روشتة للمرأة للتعامل مع زوجها أثناء مشاهدة المباريات

إصابة الفخذ تبعد آلى عن لقاء إنجلترا وبنما فى المونديال

فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين مثيرة لنيكول كيدمان

البحيرة تستقبل 50 سائحا إيطاليا لزيارة مسار العائلة المقدسة..فيديو وصور

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

فيديو

غادة والي: الانتهاء من تحسين 21 ألف منزل بريف الصعيد
وزير البترول: توجيه دعم المحروقات للتموين والمعاشات.. فيديو
المرور تنصح بالطريق الدائري للتنقل بين القاهرة الكبرى.. فيديو
غادة والي: بدء برنامج تطوير الحضانات في 10 محافظات.. فيديو
هيئة المترو تكشف حقيقة إغلاق محطة المرج الجديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟