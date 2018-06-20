تفاصيل جديدة عن واقعة أداء طالبين لامتحانات الثانوية بنفس الاسم

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لواقعة اكتشاف قيام طالبين في البدرشين والمنيا ، بأداء امتحانات الثانوية العامة بإسم و رقم جلوس واحد ، فقد تبين أن الطالب الذي يؤدي الامتحان بلجنة مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بالجيزة ، هو الطالب الحقيقي الذى يؤدى امتحان الثانوية العامة ببياناته الحقيقية .



وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن هذا الطالب ويدعى (أ.ع.م.ج) ، كان محبوسًا على ذمة احدى القضايا في سجن المنيا شديد الحراسة ، إلا أنه تم الافراج عنه يوم 27 مايو الماضي ، وبناءًا عليه تقدم للامتحان فى لجنته الأصلية المسكن عليها في البدرشين ( لجنة مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بالجيزة).



وأضاف المصدر قائلًا ، انه رغم الافراج عنه ، إلا أن الوزارة فوجئت بأنه قد تم استخدام بيانات هذا الطالب في عقد لجنة خاصة داخل سجن المنيا المشدد لطالب استخدم نفس الاسم والبيانات لأسباب سوف تكشفها التحقيقات فيما بعد ، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس هذه اللجنة الخاصة المنعقدة سجن المنيا ومراقبها ، لعدم تأكدهم من صحة بيانات الطالب الذى يؤدى الامتحان عندهم.



جدير بالذكر أنه كانت قد رصدت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ، وجود ورقتي إجابة لمادة اللغة العربية للطالب (أ.ع.م.ج) المحتجز بسجن المنيا شديد الحراسة ، أحدهما باللجنة الأصلية المنعقدة للطالب بالسجن، والأخرى بنفس اسم الطالب ولكن بلجنة مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بالجيزة.



وعلى الفور توجه الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، برفقة إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، و هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة لمقر لجنة البدرشين، وقد تم ضبط الطالب أثناء قيامه بأداء امتحان مادة التاريخ ، وتم الاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية " رقم الجلوس" الخاصة بالطالب ، وكذلك بطاقة الرقم القومي الخاصة به للتأكد من هويته ، وقد وجه حجازي بتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة ، كما تم إخطار ممثلي الأمن الوطني والأمن العام بغرفة العمليات المركزية بالواقعة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.