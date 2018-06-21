حكم صلاة المرأة دون ستر قدميها

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك آراء للعلماء حول صلاة المرأة وهي كاشفة قدميها فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا إنه يجب على المرأة تغطية قدميها فى الصلاة.



وأضاف "الوردانى" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته على سؤال « هل يجوز صلاة المرأة بدون جوارب للقدم؟»، أن المرأة إذا صلت بغير غطاء لقدميها ستكون صلاتها صحيحة وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية وإن كان الأفضل هو تغطية القدم خروجا من هذا الخلاف.

