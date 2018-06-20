الجوهري: الحكومة أثبت فشلها فى شركات قطاع الأعمال

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن وزارة قطاع الأعمال من الوزارات التي تعاني من مشاكل كبيرة، على الرغم من تعاقب الوزراء عليها، إلا أن خطة واضحة للتعامل مع أزمات الشركات التابعة للقطاع، لم توضع بعد.



وأشار "الجوهري" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أهمية إعداد دراسة مفصلة ودقيقة لكل شركة من هذه الشركات على حدا، ووضع رؤية واضحة لتحديد مدى الخسائر التى تعانى منها هذه الشركات، ومن ثم العمل على تلافيها فى المستقبل.



ولفت النائب إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قدمت عدة اقتراحات بخصوص هذه الشركات، إلا أن الحكومة لم تأخذ بأى منها.



وأكد عضو اقتصادية البرلمان على أنه لا مانع من أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى تنمية وتطوير هذه الشركات، لكن بما يضمن حق وأصول الدولة فيها، أو وجود شراكة فى الإدارة من جانب هيئات أجنبية، لاسيما وأن الحكومة أثبتت فشلها فى إدارة هذا القطاع.



كان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد على أنه سيقوم بإجراء دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وأشار خلال لقائه مع قيادات الوزارة والعاملين بها إلى أنه لامانع من الاستعانة بخبرات القطاع الخاص مع الاهتمام بإعادة تأهيل العنصر البشرى وتحسين بيئة العمل وقال إننا نستهدف الإصلاح وتحقيق طفرة نوعية بأداء الشركات التابعة ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات.

