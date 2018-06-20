ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

الجوهري: الحكومة أثبت فشلها فى شركات قطاع الأعمال

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:32 م
هشام توفيق_وزير قطاع
هشام توفيق_وزير قطاع الأعمال
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن وزارة قطاع الأعمال من الوزارات التي تعاني من مشاكل كبيرة، على الرغم من تعاقب الوزراء عليها، إلا أن خطة واضحة للتعامل مع أزمات الشركات التابعة للقطاع، لم توضع بعد.

وأشار "الجوهري" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أهمية إعداد دراسة مفصلة ودقيقة لكل شركة من هذه الشركات على حدا، ووضع رؤية واضحة لتحديد مدى الخسائر التى تعانى منها هذه الشركات، ومن ثم العمل على تلافيها فى المستقبل.

ولفت النائب إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قدمت عدة اقتراحات بخصوص هذه الشركات، إلا أن الحكومة لم تأخذ بأى منها.

وأكد عضو اقتصادية البرلمان على أنه لا مانع من أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى تنمية وتطوير هذه الشركات، لكن بما يضمن حق وأصول الدولة فيها، أو وجود شراكة فى الإدارة من جانب هيئات أجنبية، لاسيما وأن الحكومة أثبتت فشلها فى إدارة هذا القطاع.

كان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد على أنه سيقوم بإجراء دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وأشار خلال لقائه مع قيادات الوزارة والعاملين بها إلى أنه لامانع من الاستعانة بخبرات القطاع الخاص مع الاهتمام بإعادة تأهيل العنصر البشرى وتحسين بيئة العمل وقال إننا نستهدف الإصلاح وتحقيق طفرة نوعية بأداء الشركات التابعة ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات.

ترشيحاتنا

فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة وكوبر ولاعبى المنتخب

حقيقة ثورة محمد صلاح ضد إيهاب لهيطة واتحاد الكرة فى روسيا

يلا شوت.. مشاهدة مباراة أوروجواي والسعودية بث مباشر | لايف

عاجل.. انطلاق مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر

القحطاني: السعودية تبث مباريات كأس العالم مجانا للعرب قريبا

جدو عقب هزيمة المنتخب المغربي : كرة القدم قاسية

كوفاسيتش يطلب الرحيل عن ريال مدريد

اتهام نجل أردوغان بقتل فنانة تركية شهيرة

بعد هزيمة مصر من روسيا.. المشجع المتعصب يدمر أسرته ويتسبب في خراب بيته.. مجلة علمية: الأسباب نفسية.. وهذه روشتة للمرأة للتعامل مع زوجها أثناء مشاهدة المباريات

الجنايات تلغى التحفظ على أموال ومنع جرانة وأسرته من السفر

6 أسباب تؤدي لزيادة الطلاق فى مصر..المنوفية أعلى محافظة

متعب يوجه رسالة مؤثرة إلى أحمد فتحي بعد مواجهة روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة السعودية وأوروجواي .. سواريز يسجل هدفا لـ السيلستى فى مرمى الأخضر ..فيديو

مباراة السعودية وأوروجواي .. 20 دقيقة ..الأخضر يسيطر ويضغط وسواريز يهدر هدفا

شاهد.. إطلالات جريئة لـ أسما ابنة شريف منير على البحر

بعد هزيمة مصر من روسيا.. المشجع المتعصب يدمر أسرته ويتسبب في خراب بيته.. مجلة علمية: الأسباب نفسية.. وهذه روشتة للمرأة للتعامل مع زوجها أثناء مشاهدة المباريات

إصابة الفخذ تبعد آلى عن لقاء إنجلترا وبنما فى المونديال

فيديو

مباراة السعودية وأوروجواي .. السيلستي يتقدم على الأخضر بهدف فى الشوط الأول..فيديو وصور
غادة والي: الانتهاء من تحسين 21 ألف منزل بريف الصعيد
وزير البترول: توجيه دعم المحروقات للتموين والمعاشات.. فيديو
المرور تنصح بالطريق الدائري للتنقل بين القاهرة الكبرى.. فيديو
غادة والي: بدء برنامج تطوير الحضانات في 10 محافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟