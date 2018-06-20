بحث تفعيل منظومة الخدمات الجماهيرية في الاسماعيلية.. صور

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، اليوم الاربعاء، المستشار نجاتى حبيب رئيس محكمة الاسماعيلية يرافقه المستشار محمد منير عبد الفهيم رئيس محكمة شمال سيناء لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين لتفعيل منظومة الخدمات الالكترونية على مستوى كافة قطاعات المحافظة.



وخلال اللقاء أكد المحافظ ورئيس المحكمة على أن الهدف الرئيسى من تطبيق المنظومة هو تيسير وتسهيل تقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنيين وتحقيقها فى أسرع وأقل وقت مممكن مع التأكيد على تفعيل مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها والقضاء على شكل من أشكال الفساد الادارى داخل المصالح الحكومية.



