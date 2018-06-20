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الكاثوليكية: رحلة العائلة المقدسة إلى مصر رسالة للعالم.. فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:14 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد الأب هانى باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن مصر مكان آمن للعائلة المقدسة وزيارة الوفد الإيطالي إلى مصر يبعث برسالة إلى العالم أن مصر بلد يحيطها الأمان وهى ملجأ لمن يشعر بالظلم فى البلاد الأخري.

وأشار"باخوم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"أون لايف"،اليوم الأربعاء، إلى أن الوفد الإيطالي يبدأ زيارته بكنيسة العذراء وزيارة قداسة البابا تواضرس وزيارة المستشفى الإيطالى وتتوالى الزيارات الأخرى إلى مزارات دينية أخرى.

ونوه"المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية" إلى أن هناك 28 مزارا سياحيا دينيا يزورها الوفد الإيطالى فى مصر، لافتًا إلى أن الكاثوليكيين يأتون إلى مصر لاستعادة البركة المقدسة المتواجدة والمزارات الدينية بالبلاد .

وتابع:" أهمية رحلة العائلة المقدسة إلى مصر ترجع إلى أنه أول مشروع قومى سياحى دينى يأتى إلى مصر بعد سماح البابا الفاتيكان لهم "، لافتًا إلى أن أهمية هذا الوفد ليس في عدد الحجاج ولكن من كونه اول وفد سياحي ديني يصل القاهرة بعد اعتماد بابا الفاتيكان للمسار.

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