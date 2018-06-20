نائب: لا توجد خطة للنهوض بشركات القطاع العام

أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على ما يمتلكه قطاع الأعمال والشركات التابعة له من إمكانيات هائلة تفيد الاقتصاد المصري، سواء على مستوى العمالة الضخمة، أو بالنسبة للأجهزة التكنولوجية المتقدمة التى تعمل بها، فضلًا عن قلة وجود الاقتصاد غير الرسمي بها، مما يجعل الاهتمام بها أمر ضروري، ووضعها فى أولويات الدولة.



ولفت "السيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه ورغم هذا القيمة الاقتصادية التى تضفيها هذه الشركات، إلا أن الاهتمام بها وبتطويرها ليس موجودًا، ولا توجد خطة ولا رؤية واضحة لنهضة شركات قطاع الأعمال.



وأوضح عضو اقتصادية البرلمان أن الحكومة متقاعسة فى هذا الملف، ولا تقوم بشيء سوى تغيير الوزراء، والذين لا يقدمون أى جديد لخدمة القطاع، منتقدًا سياسة تعيين قيادات هذه الوزارة، إذ تعتمد فقط على توظيف من له مرجعية بنكية.



وأشار إلى أن العمالة الموجودة فى القطاع ضخمة وتحتاج فقط إلى من يستثمرها، وخلق نشاطات أخرى لهم.



كان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد على أنه سيقوم بإجراء دراسة دقيقة وشاملة لأوضاع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لافتا إلى أنه لامانع من الاستعانة بخبرات القطاع الخاص مع الاهتمام بإعادة تأهيل العنصر البشري وتحسين بيئة العمل لتحقيق طفرة نوعية بأداء الشركات التابعة ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات.