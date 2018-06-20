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كأس العالم

مركز الظهير الايسر أزمة بفريق الاتحاد السعودي

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:20 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
بات تأمين خانة الظهير الأيسر في مقدمة أولويات الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم السعودي، بعدما اطمأن على خانة الظهير الأيمن.

وذكرت بعض المصادر للصحف السعودية ، أن دياز سيعتمد في خانة الظهير الأيمن على حسن معاذ القادم أخيرًا من الفيحاء، وعمر المزيعل كخيار ثان، إذ تعززت فرص المزيعل، ولاعبين آخرين، في الاستمرار مع الفريق.

وحاليًا، يستهدف مسؤولو التعاقدات الاتحادية ضم ظهير أيسر واحد على الأقل، بعد مخالصة عدنان فلاتة، وعدم اتضاح مستقبل محمد قاسم ومحمد ريمان مع الفريق.

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