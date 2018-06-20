مخزونات النفط الأمريكية تسجل أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف يناير

قالت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج مصافي التكرير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وهبطت مخزونات الخام 5.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل. وهذا هو أكبر هبوط أسبوعي في مخزونات النفط منذ منتصف يناير.



وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في كاشينج بأوكلاهوما انخفضت بمقدار 1.3 مليون برميل.



وزاد معدل استهلاك المصافي للخام بمقدار 196 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة.



وصعدت مخزونات البنزين 3.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لزيادة قدرها 188 ألف برميل.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 2.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 164 ألف برميل.



وهبط صافي واردات النفط الخام الأسبوع الماضي 201 ألف برميل يوميا.