ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مخزونات النفط الأمريكية تسجل أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف يناير

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قالت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج مصافي التكرير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 5.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل. وهذا هو أكبر هبوط أسبوعي في مخزونات النفط منذ منتصف يناير.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في كاشينج بأوكلاهوما انخفضت بمقدار 1.3 مليون برميل.

وزاد معدل استهلاك المصافي للخام بمقدار 196 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة.

وصعدت مخزونات البنزين 3.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لزيادة قدرها 188 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 2.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 164 ألف برميل.

وهبط صافي واردات النفط الخام الأسبوع الماضي 201 ألف برميل يوميا.

ترشيحاتنا

حقيقة ثورة محمد صلاح ضد إيهاب لهيطة واتحاد الكرة فى روسيا

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة البرتغال والمغرب مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة البرتغال والمغرب

تعرف على جدول مباريات كأس العالم اليوم

كريستيانو رونالدو يستعيد صدارة هدافي المونديال

المترو يعلن غلق محطة المرج الجديدة لمدة 5 أشهر

تيريزا ماي تفتح النار على ترامب بسبب صور الأطفال اللاجئين

أشهر ملياردير بريطاني يستفز المنتخب السنغالي: باعة جائلين

الصحة: إصابة واحدة بحريق الطالبية .. ولا وفيات

رابط مشاهدة مباراة رابط مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب مباشر بث مباشر

البرتغال تفوز على المغرب 1-0.. والأخير يفقد ركلة جزاء صحيحة.. فيديو

شاهد.. مي سليم ووليد فواز أثناء عقد قرانهما

كرستيانو رونالدو يفاجئ المغرب بهدف مبكر..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة السعودية وأوروجواي .. سواريز يسجل هدفا لـ السيلستى فى مرمى الأخضر ..فيديو

مباراة السعودية وأوروجواي .. 20 دقيقة ..الأخضر يسيطر ويضغط وسواريز يهدر هدفا

شاهد.. إطلالات جريئة لـ أسما ابنة شريف منير على البحر

بعد هزيمة مصر من روسيا.. المشجع المتعصب يدمر أسرته ويتسبب في خراب بيته.. مجلة علمية: الأسباب نفسية.. وهذه روشتة للمرأة للتعامل مع زوجها أثناء مشاهدة المباريات

إصابة الفخذ تبعد آلى عن لقاء إنجلترا وبنما فى المونديال

فيديو

مباراة السعودية وأوروجواي .. السيلستي يتقدم على الأخضر بهدف فى الشوط الأول..فيديو وصور
غادة والي: الانتهاء من تحسين 21 ألف منزل بريف الصعيد
وزير البترول: توجيه دعم المحروقات للتموين والمعاشات.. فيديو
المرور تنصح بالطريق الدائري للتنقل بين القاهرة الكبرى.. فيديو
غادة والي: بدء برنامج تطوير الحضانات في 10 محافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟