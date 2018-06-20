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محافظات

خطة مستقبلية وإجراءات لمجابهة إنفلونزا الطيور بالإسكندرية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:15 م
محمد سلطان محافظ
محمد سلطان محافظ الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
عقد اللواء هشام شادي، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اجتماعا اليوم، مع كافة الجهات المعنية بإجراءات مجابهة أنفلونزا الطيور بالمحافظة بحضور رؤساء الأحياء ومديري مديريات الطب البيطري والزراعة وممثلي شئون البيئة، لمناقشة جميع الإجراءات المتبعة، مشددا على كافة الجهات بالتنسيق المستمر بينهم والتزام كافة الجهات بالاجراءات الوقائية والقانونية وتحرير المحاضر الفورية تجاه أي مخالفة لمواجهة انفلونزا الطيور.

وأكد السكرتير العام، وضع خطة مستقبلية وتصور واضح وإجراءات استباقية لمجابهة انفلونزا الطيور، ووجه الجهات المعنية بوضع تصور واضح لتلك الخطط المستقبلية، من خلال وضع تصور شامل بمعرفة مديرية الطب البيطري لمواجهة أزمة انفلونزا الطيور وخطوات عملية التنفيذ على مدار العام وقبل فترة كافية من بدأ موسم الشتاء وتحديد مسؤوليات ودور كل الجهات المعنية.

ووجه السكرتير العام الجهات المعنية بحصر جميع المزارع المرخصة وغير المرخصة على كافة الأحياء وإخطار الجهات المعنية للتعامل معها، وكذا تفعيل الأكمنة الثابتة والمتحركة علي مستوي المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وأطباء مديرية الطب البيطري لمنع مرور السيارات المحملة بالطيور إلا إذا كانت تحمل تصاريح للنقل معتمدة من مديرية الطب البيطري وذلك وفقا للقانون.

وشدد السكرتير العام علي تكثيف حملات التوعية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لمواجهة أزمة إنفلونزا الطيور من خلال بث برامج التوعية الصحية بالتعامل الآمن مع الطيور من حيث ( التربية، الذبح، التخلص، الأمن من المخلفات)، وكذا عمل حملات وندوات توعية من خلال الجهات المعنية للمشاركة في توعية المواطنين، وتقديم التوعية للمزارع ولمربي الدواجن بأهمية الأمن الحيوي للمزرعة وضرورة سحب عينات ما قبل البيع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة جميع المهام المنوط بها كل جهة ليتم تنفيذها، وتم التشديد على تكثيف أعمال النظافة والاجراءات الصحية للتخلص من مخلفات الطيور باتباع الطرق الآمنة.

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