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حوادث

ضبط تاجرى مخدرات فى مطاردة مع الشرطة بشبرا الخيمة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:19 م
ضبط متهم
ضبط متهم
إبراهيم الهوارى
شهدت منطقة بيجام بشبرا الخيمة مطاردة بين قوات الأمن واثنين من تجار المخدرات يقومان بترويج المخدرات أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما كمية من الحشيش والأقراص المخدرة ومبلغ مالى وسلاح أبيض واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما.

وكانت معلومات للمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في المخدرات وترويجها على نطاق واسع بين المواطنين في منطقة بيجام.

فتوجهت قوة قادها النقيب أحمد عادل معاون المباحث ونجحت في القبض على المتهمين بعد أن حاولا الهرب وتبين أنهما "أحمد ح" 26 سنة و"محمد ع" 27 سنة عاطلان وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن 100 جرام و100 قرص ترامادول ومبلغ مالى690 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض كتر بقصد الاتجار.

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