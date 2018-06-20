البحيرة تستقبل 50 سائحا إيطاليا لزيارة مسار العائلة المقدسة .. 100 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق الداخلية للرحلة

محافظ البحيرة تستقبل باكورة الأفواج السياحية الأجنبية القادمة لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة

استعدادات كاملة لاستقبال السياحية الأجنبية الزائرة

100 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق الداخلية لمسار رحلة العائلة المقدسة



أكدت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة على الاستعدادات الكاملة لاستقبال الأفواج السياحية الأجنبية من حجاج رحلة العائلة المقدسة لوادي النطرون، خاصة بعد اعتماد تلك الرحلة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي له وبعد زيارة قداسته لمصر في يوليو الماضي ودعوته لمسيحيي العالم للقيام بهذا الحج.



جاء ذلك خلال استقبالها اليوم الأربعاء باكورة الأفواج السياحية الأجنبية القادمة لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون وبينها فوج إيطالي يضم عدد 50 سائحا يستهدفون زيارة مسار رحلة العائلة المقدسة والأماكن الدينية والأديرة بوادى النطرون.



وشهدت منطقة الاديرة بوادى النطرون عمليات تطوير وإحلال وصيانة باعتمادات تبلغ أكثر من 100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية وتوصيل كافة المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء لمسار رحلة العائلة المقدسة، والتي تضم 3 نقاط تشرفت بتلك الرحلة المقدسة بالأديرة التاريخية بوادي النطرون وذلك بالتنسيق بين المحافظة ووزارة السياحة وجميع الجهات المعنية لتقديم كافة سبل الراحة والجذب للسائحين لما له من مردود اقتصادى وتنموى وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.



وقام وفد رفيع المستوى من مجلس الوزراء ووزارة الآثار فى منتصف شهر مايو الماضى بتفقد الاستعدادات النهائية لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون.



وضم الوفد مستشار رئيس الوزراء وممثلين للكنيسة المصرية ولوزارتي الآثار والسياحة، لوضع اللمسات الاخيرة لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بأديرة وأدى النطرون والبحث فى وضع الخيمة البانورامية التى يتم استقبال الزائرين بها و يتم عرض أفلام وثائقية عن رحلة العائلة المقدسة وعن آثار مصر العريقة بالخيمة المقدسة.



وتشهد منطقة الأديرة بوادى النطرون إجراءات امنية مشددة لتأمين خطوط سير الأفواج السياحية القادمة لرحلة مسار العائلة المقدسة بمشاركة مجموعات قتالية وخبراء المفرقعات حيث تم تمشيط المنطقة كتدبير احترازي.



وكان قداسة بابا الفاتيكان قد اعتمد رحلة الأفواج السياحية لمسار العائلة المقدسة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى له في الفاتيكان وزيارة قداسته لمصر في يوليو الماضي، ودعوته لمسيحيي العالم للقيام بهذه الرحلة.