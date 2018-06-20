حركة تنقلات محدودة لرؤساء المباحث بمديرية أمن الشرقية

أجرى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة لرؤساء المباحث بالمديرية.



تضمنت الحركة نقل كل من العقيد" علاء سليمان" من مأمور قسم أول الزقازيق لمأمور قسم ثاني العاشر من رمضان و" المقدم محمد عزب من نائب مأمور قسم أول الزقازيق مأمور قسم أول الزقازيق والرائد " محمد عبدالغفار" من المباحث الجنائية بإدارة البحث لرئيس مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان والرائد "إسلام عواد "من رئيس مباحث قسم ثاني العاشر لإدارة البحث بالمديرية والرائد " أحمد شاهين " من رئيس مباحث القنايات لرئيس مباحث مركز ههيا و " الرائد" اسامة العطار" من رئيس مباحث مركز فاقوس قسم المعلومات بالمديرية والرائد "محمد فاضل" من رئيس مكتب مخدرات فاقوس لرئيس مباحث مركز فاقوس والنقيب أحمد عبدالغفار " من قسم أول رئيس مباحث القنايات و" النقيب احمد حسن سليم" من فرع الشمال مكتب مخدرات فاقوس.

