ميس حمدان تهنئ شقيقتها مي سليم بعقد قرانها بطريقة ساخرة

حرصت الفنانة ميس حمدان علي تهئنة شقيقتها مي سليم بمناسبة عقد قرانها على الفنان وليد فواز, ولكن بطريقة ساخرة .



ونشرت ميس صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "توتير" برفقة العروسين ، وعلقت قائلة "" ايه ده دي مطلعتش إشاعة مبروك يا بطوط ربنا يسعدكم يارب وربنا يبعد عنكم عيون الناس اللي برة دول"



الجدير بالذكر أن قصة الحب بين فواز ومي، نشأت في مسلسل "الرحلة" الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع، وأميرة العايدي، إيهاب فهمي، ثراء جبيل، محمود حجازي.