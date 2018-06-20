تناول الترمس لمدة أسبوع واكتشف تأثيره على الجسم

يعتبر تناول الترمس من أكثر الامور التي يغشقها الكثير منا، فيعتبر من أرخص أنواع التسالى بالإضافة إلى ذلك ذات مذاق رائع، ولا يعلما لكثير منا أبرز الفوائد الخاصة به، وهو ما يجعلنا لا نفكر كثيرا في تناوله بصورة مستمرة، فكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فان تناول الترمس يساعد في القضاء على الوزن الزائد.



وبحسب ما جاء في الموقع، فأن تناول الترمس يساهم في التصدي لمشكلة ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم، فضلا عن ذلك له دور أساسي في تعزيز الدورة الدموية في الجسم، كما أنه يساعد في القضاء على مشكلة نمو الجذور الحرة التي تسبب الكثير من الأمراض وعلى رأسها الإصابة بالأورام السرطانية.



ووفقا لما جاء في التقرير الصادر عن الموقع، فإن تناول الترمس يساعد في منح الجسم فيتامين "سي" اللازم لصحة الجسم، كما يساعد في القضاء على مشكلة ضعف النظر لما يحتويه من فيتامين "أ" اللازم للجسم، ويساعد في القضاء على مشكلة قشرة الشعر وكذلك مشكلات البشرة.