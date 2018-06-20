ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع طالب غرقا في نهر النيل بـ طوخ

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:32 م
غرق شاب
غرق شاب
إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجة الحرارة بمياه الرياح التوفيقي بناحية قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من إدارة المسطحات المائية بورود بلاغ بوجود حالة غرق لأحد الأشخاص بالرياح التوفيقي بناحية طوخ.

وتبين غرق صلاح س. ص. " 15 سنة من طنط الجزيرة حيث جرفه التيار لعدم اجادته السباحة وتم انتشال الجثة وتسليمها الى مركز شرطة طوخ واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

ترشيحاتنا

عاجل.. انطلاق مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر

عارضة أزياء بريطانية تكشف أسرار انضمامها لـ داعش في تركيا

جماهير ليفربول تطالب بعدم مشاركة محمد صلاح في لقاء السعودية

نبيل الحلفاوي يوجه الشكر للمنتخب الروسي لهذا السبب

كريستيانو رونالدو يحطم رقم بوشكاش كأفضل هدافي أوروبا الدوليين

شاهد.. رد قوي من شريف منير على مهاجمي سفر الفنانين إلى روسيا

رابط مشاهدة مباراة رابط مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب مباشر بث مباشر

تعرف على موعد نهاية مسيرة هيكتور كوبر مع منتخب مصر

شاهد.. إطلالات جريئة لـ أسما ابنة شريف منير على البحر

ميدو يوجه رسالة للجماهير المصرية بشأن سفر الفنانين

تعرف على جدول مباريات كأس العالم اليوم

بث مباشر مباراة البرتغال والمغرب | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة السعودية وأوروجواي .. سواريز يسجل هدفا لـ السيلستى فى مرمى الأخضر ..فيديو

مباراة السعودية وأوروجواي .. 20 دقيقة ..الأخضر يسيطر ويضغط وسواريز يهدر هدفا

شاهد.. إطلالات جريئة لـ أسما ابنة شريف منير على البحر

بعد هزيمة مصر من روسيا.. المشجع المتعصب يدمر أسرته ويتسبب في خراب بيته.. مجلة علمية: الأسباب نفسية.. وهذه روشتة للمرأة للتعامل مع زوجها أثناء مشاهدة المباريات

إصابة الفخذ تبعد آلى عن لقاء إنجلترا وبنما فى المونديال

فيديو

مباراة السعودية وأوروجواي .. السيلستي يتقدم على الأخضر بهدف فى الشوط الأول..فيديو وصور
غادة والي: الانتهاء من تحسين 21 ألف منزل بريف الصعيد
وزير البترول: توجيه دعم المحروقات للتموين والمعاشات.. فيديو
المرور تنصح بالطريق الدائري للتنقل بين القاهرة الكبرى.. فيديو
غادة والي: بدء برنامج تطوير الحضانات في 10 محافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟