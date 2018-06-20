مصرع طالب غرقا في نهر النيل بـ طوخ

تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجة الحرارة بمياه الرياح التوفيقي بناحية قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ .



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة.



تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من إدارة المسطحات المائية بورود بلاغ بوجود حالة غرق لأحد الأشخاص بالرياح التوفيقي بناحية طوخ.



وتبين غرق صلاح س. ص. " 15 سنة من طنط الجزيرة حيث جرفه التيار لعدم اجادته السباحة وتم انتشال الجثة وتسليمها الى مركز شرطة طوخ واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

