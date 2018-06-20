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كأس العالم

مباراة السعودية وأوروجواي .. 20 دقيقة ..الأخضر يسيطر ويضغط وسواريز يهدر هدفا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:28 م
مباراة السعودية واوروجواى
مباراة السعودية واوروجواى
يسري غازي
سيطر التعادل السلبي على لقاء منتخب السعودية وأوروجواي وأهدر سواريز فرصة تسجيل هدف أول رغم سيطرة الأخضر بعد مرور 20 دقيقة فى المباراة المقامة على ملعب استاد روستوف أرينا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم في روسيا.

بدأ اللقاء باستحواذ لاعبو أوروجواي وتسديدة قوية من لويس سواريز تصطدم بأقدام أحد مدافعى الأخضر تتحول الى رمية تماس ونجح حارس مرمى السيلستي فى الإمساك بكرة قوية أرسلها سالم الدوسري فى الدقيقة الرابعة.

سدد محمد البريك كرة قوية من ركلة حرة أمام منطقة الجزاء تصطدم باللاعب كريستيان رودريجيز تتحول إلى ضربة ركنية فى الدقيقة السادسة.

ومرر كلينى فى الدقيقة 12 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها كافاني برعونة تعلو عارضة حارس الأخضر السعودي وسدد سواريز كرة من الناحية اليمنى تصطدم بالشباك من الخارج بالدقيقة 14.

سيطر لاعبو السيليستي على منتصف الملعب وفشل كريستيان رودريجيز فى السيطرة على إحدى الكرات من الناحية اليسرى لتضيع فرصة حقيقية لتهديد مرمى الأخضر السعودي.

ودفع خوان أنطونيو بيتزي بتشكيلة جاءت على النحو الآتي:
فى حراسة المرمى محمد العويس وبخط الدفاع محمد البريك وأسامة هوساوي وعلي البليهي وياسر الشهراني وفى خط الوسط عبدالله عطيف وسلمان الفرج وتيسير الجاسم وهتان باهبري وخط الهجوم الثنائي سالم الدوسري وفهد المولد.

بينما جاءت تشكيلة منتخب أوروجواي كالتالي:
فى حراسة المرمى موسليرا وبخط الدفاع فاريلا وجودين وخيمينيز وكاسيريس وفى خط الوسط سانشيز وبنتاكور وفيتشينو ورودريجيز وبخط الهجوم لويس سواريز وكافاني.
مباراة السعودية وأوروجواي .. 20 دقيقة ..الأخضر يسيطر ويضغط وسواريز يهدر هدفا
مباراة السعودية وأوروجواي .. 20 دقيقة ..الأخضر يسيطر ويضغط وسواريز يهدر هدفا
مباراة السعودية وأوروجواي .. 20 دقيقة ..الأخضر يسيطر ويضغط وسواريز يهدر هدفا
مباراة السعودية وأوروجواي .. 20 دقيقة ..الأخضر يسيطر ويضغط وسواريز يهدر هدفا

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