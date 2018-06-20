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أخبار البلد

البابا تواضروس يغادر إلى لبنان على رأس وفد كنسي

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:29 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
نورهان خفاجى
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متوجهًا إلى لبنان على رأس وفد كنسي في زيارة هناك تستغرق 4 أيام،حضر خلالها اجتماعات كنائس العائلة الأرثوذكسية السنوية، بدعوة من بطريركية السريان الأرثوذكسية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر البابا تواضروس والوفد المرافق له، عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى بيروت.

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