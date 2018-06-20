رئيس البيت الفنى للمسرح: الجمهور البطل الحقيقى لعروض العيد

عبر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير، الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح خلال أيام عيد الفطر المبارك، الأمر الذي أدى إلي الإستعانة بمقاعد إضافية لمحاولة لاستيعاب الاعداد الكبيرة أمام المسارح.



وأضاف "مختار" أن معظم عروض العيد مستمرة على مسارح الدولة، حيث تستمر فرقة المسرح الحديث في تقديم عرض " أمر تكليف"، و هو ضمن مبادرة " إعرف جيشك" التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف ببطولات الجيش المصري، والعرض عن "نقطة حدود" لعيسى جمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة ، صياغة ودرماتورج طارق علي و محمد يوسف ، بطولة كريم الحسينى ، عزة لبيب ، جهاد أبو العينين، و إخراج باسم قناوي، و ذلك على مسرح السلام بالقصر العيني، بينما على مسرح ميامي بوسط البلد يستمر المسرح الكوميدي في تقديم عرض "كوميديا البؤساء"، العرض عن نص " البؤساء "للكاتب الفرنسى الشهير فيكتور هوجو، من تأليف وإخراج مروة رضوان، بطولة بطولة رنا سماحة ، محمود عزت ، رامى الطمبارى، محمد عبده، و تقدم فرقة الشباب على مسرح ملك عرض "يوم معتدل جدا"تأليف سامح عثمان وسامح بسيوني ، فكرة وإخراج سامح بسيونى، بطولة كمال عطية و مجموعة من الوجوه الشابة الجديدة.



واوضح أنه على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية، يستمر عرض "يوم أن قتلوا الغناء" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة،العرض من تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق ، علاء قوقة، تامر كرم ، حمادة شوشة،و مجموعة من الشباب و إخراج تامر كرم.



وتواصل فرقة مسرح الغد تقديم العرض المسرحى " الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملى ومن إخراج عمرو حسان ، بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، ريهام أبو بكر، فتحى الجارحى، و ذلك على مسرح الغد بالعجوزة ، بينما تستمر فرقة مسرح " الشمس" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في تقديم العرض المسرحي " أنتيكا"،من تأليف أيمن حافظ، بطولة أمير صلاح الدين، إيناس نور، وائل أبو السعود، و مجموعة من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة،إخراج أميرة شوقي و أيمن حافظ، هذا بالإضافة الى برنامج يومي من عروض الأفلام يقدم بالمجان ، و ذلك على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

