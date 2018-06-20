إحباط محاولة خطف طفل بشبين القناطر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع الأهالي من إحباط محاولة خطف حداد مسلح وخراط خطف طفل عمره 6 سنوات من قرية القلزم بشبين القناطر على دراجه نارية وتم ضبطهما وإعادة الطفل إلى أسرته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بلاغا من أهالي قرية القلزم بخطف شخصين طفل من أحد الشوارع بالقرية فانتقل على الفور قوة من رجال المباحث ونجحت في ضبط المتهمين بالاشتراك مع أهالي القرية وهما "محمد.ص.م" 34 سنة حداد مسلح و"محمد.خ.س" 18 سنة خراط أثناء استقلالهما دراجة نارية قيادة المتهم الأول وضبط بحوزتهما سلاح أبيض وبرفقتهما الطفل المختطف 6 سنوات.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من المدعو "تامر.ج.ع" 33 سنة ترزي وتم ضبطه لمساومة والده على دفع مبلغ مالي نظير إعادة نجله وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.