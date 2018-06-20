مباراة السعودية وأوروجواي .. سواريز يسجل هدفا لـ السيلستى فى مرمى الأخضر ..فيديو

أحرز لويس سواريز هدف منتخب أوروجواي الأول فى مرمى السعودية بالدقيقة 22 من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء فى المباراة المقامة على ملعب استاد روستوف أرينا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم في روسيا.



بدأ اللقاء باستحواذ لاعبو أوروجواي وتسديدة قوية من لويس سواريز تصطدم بأقدام أحد مدافعى الأخضر تتحول الى رمية تماس ونجح حارس مرمى السيلستي فى الإمساك بكرة قوية أرسلها سالم الدوسري فى الدقيقة الرابعة.



سدد محمد البريك كرة قوية من ركلة حرة أمام منطقة الجزاء تصطدم باللاعب كريستيان رودريجيز تتحول إلى ضربة ركنية فى الدقيقة السادسة.



ومرر كلينى فى الدقيقة 12 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها كافاني برعونة تعلو عارضة حارس الأخضر السعودي وسدد سواريز كرة من الناحية اليمنى تصطدم بالشباك من الخارج بالدقيقة 14.



سيطر لاعبو السيليستي على منتصف الملعب وفشل كريستيان رودريجيز فى السيطرة على إحدى الكرات من الناحية اليسرى لتضيع فرصة حقيقية لتهديد مرمى الأخضر السعودي.





