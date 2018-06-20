برلمانى: نحتاج خطة محددة باستثمارات موزعة على جميع القطاعات

أشاد النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بحجم الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الجديد والتى بلغت 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مشكلتنا فى الرؤية للاستثمار وليس فى حجم الاستثمارات نفسها.



وأكد عبد العزيز فى تصريحات لـ"صدى البلد" على ضرورة أن تكون هناك خطة محددة باستثمارات موزعة على جميع القطاعات فى المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أننا على سبيل المثال فى حاجة إلى أن يكون لدينا استثمار فى الاستزراع السمكى فى كفر الشيخ وبورسعيد والدقهلية.



وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أننا فى حاجة إلى رؤية ثابتة مخطط لها، حتى يكون لها مردود ايجابى لكى نستطيع أن نستثمر المال العام، خاصة وأن المال متوافر ولكن بدون رؤى وخطط، مؤكدا أننا فى حاجة إلى مخطط استراتيجي للتنمية على أرض الواقع.



وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية قال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إن حجم الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الجديد بلغت 100 مليار جنيه منها 3 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية مقابل 70 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجاري ونحو 55 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضي.