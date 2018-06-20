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حوادث

تأجيل محاكمة أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء لجلسة 7 يوليو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:35 م
الناشط السياسي أحمد
الناشط السياسي أحمد دومه
قسم الحوادث
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بقضية "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 7 يوليو.

تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

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