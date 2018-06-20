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أخبار العالم

قناة أمريكية: بوتين استطاع أن يكون من هدافي المونديال

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:37 م
صدى البلد
شادي عبدالله
قالت قناة سي إن إن الأمريكية، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استطاع إحراز أهداف في كأس العالم الذي تستضيف بلاده دورته الحالية ولكن أهداف بوتين سياسية وليست كروية.

وأوضحت القناة أنه على الرغم من أن الكرملين في مواجهة سياسية مع الغرب إلا أن بقية العالم سيأتي إلى بوتين، فزعماء العالم مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ذهبوا إلى روسيا والتقوا به خلال فعاليات المونديال ما يرفع من مكانة الرئيس الروسي ويضع بلاده في مركز التحركات الجيوسياسية.

وأعطت القناة الأمريكية مثلا على ذلك بمباراة السعودية وروسيا حيث استضاف بوتين الأمير محمد بن سلمان قبل المباراة، ورغم خسارة المملكة تم التأكيد على أن الزيارة تدل على التعاونهم الوثيق بين البلدين لتعزيز أسعار النفط، وكذلك يستضيف بوتين، الخميس، رئيس كوريا الجنوبية في زيارة تستمر ثلاثة أيام تأتى في أعقاب المحادثات غير المسبوقة التى درات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ومن المقرر أن يلقي رئيس كوريا الجنوبية كلمة في مجلس النواب (الدوما) ثم يذهب إلى مدينة روستوف لمشاهدة مباراة منتخب بلاده مع نظيره المكسيكي.

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