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كأس العالم

الأهلي السعودي يفاضل بين حارسيه العطا الله والنجار

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:33 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
اكدت بعض الصحف السعودية ، أن النادي الأهلي سيواصل التخلص من عدد من لاعبي الفريق الأول، بعد رحيل وليد باخشوين وعلي الزبيدي، عن الفريق الأول لكرة القدم، إلى الوحدة والرائد على الترتيب، وتوقيع مخالصة مع صالح العمري.

وذكرت الصحف ، أن مسؤولي الكرة في النادي يدرسون مخالصة أو إعارة حارس مرمى من اثنين، هما باسم العطا الله وراغد النجار.

وبات أكيدا، كذلك، خروج كل من عبد الله مجرشي، وأيمن الخليف، وأحمد الزين، وعلي الأسمري، فضلًا عن أمير كردي، إما بالمخالصة أو بالإعارة، أما ريان الموسى فستتجدد إعارته على الأرجح. وستمنح إدارة النادي غالبية لاعبي الفريق الأولمبي مخالصات مالية، مع استثناء الثلاثي ربيع هوساوي المدافع، ومحمد بصاص المدافع، ويحيى القرني لاعب الوسط.

ومن المحتمل مشاركة هوساوي في معسكر النمسا الإعدادي وإعارة بصاص والقرني.

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