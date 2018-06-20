تروسيكل يقتحم السكة الحديد بالبدرشين وتعطل قطار سوهاج

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم عن اقتحام تروسيكل شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين البدرشين والمرازيق على خط القاهرة السد العالى.



وأكدت الهيئة في بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق التروسيكل بتعليمات المرور أثناء عبور خطوط السكة الحديد أدى إلى تصادم قطار رقم ٩٩٠ ركاب مكيف القاهرة سوهاج به وتسبب فى كسر الشبكة الأمامية للجرار وبدون أى إصابات.



وناشدت الهيئة سائقي المركبات الالتزام بتعليمات المرور وإجراءات السلامة أثناء عبور السكة الحديد حفاظا على أرواحهم وأمن وسلامة مسير القطارات .

