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محافظات

اعدام كميات من اللحوم والمواد الغذائية بمطعم بالمنصورة.. صور

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:36 م
أغذية
أغذية
همت الحسينى
تمكن حى غرب المنصورة برئاسة اللواء حسام حمودة رئيس حى غرب وتحت اشراف مباشر من عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى اليوم الأربعاء من إعدام كمية كبيرة من اللحوم غير الصالحة للإستخدام الآدمي بأحد مطاعم شارع الترعة.

كما تم اعدام كمية من العصائر والمواد الغذائية بأحد الكافيهات بلغ قدرها ١٧ كيلو جراما.

جاء ذلك خلال الحملة التى شنها حى غرب اليوم بشارع الترعة للتفتيش على المحلات التجارية والمطاعم بالشارع، وقامت الحملة بإبلاغ الأمن الصناعى ومباحث التموين ، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
اعدام كميات من اللحوم والمواد الغذائية بمطعم بالمنصورة.. صور
اعدام كميات من اللحوم والمواد الغذائية بمطعم بالمنصورة.. صور
اعدام كميات من اللحوم والمواد الغذائية بمطعم بالمنصورة.. صور
اعدام كميات من اللحوم والمواد الغذائية بمطعم بالمنصورة.. صور
اعدام كميات من اللحوم والمواد الغذائية بمطعم بالمنصورة.. صور
اعدام كميات من اللحوم والمواد الغذائية بمطعم بالمنصورة.. صور
اعدام كميات من اللحوم والمواد الغذائية بمطعم بالمنصورة.. صور
اعدام كميات من اللحوم والمواد الغذائية بمطعم بالمنصورة.. صور
اعدام كميات من اللحوم والمواد الغذائية بمطعم بالمنصورة.. صور

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