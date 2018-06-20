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حوادث

سرقة جماعية للهواتف المحمولة بأحد أندية الغردقة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:03 م
سرقة هواتف
سرقة هواتف
إبراهيم جادالله
تكثف مباحث البحر الأحمر جهودها لكشف غموض سرقة جماعية بأحد نوادى الغردقة حيث تم سرقة حقائب عدد كبير من الشباب خلال ممارستهم رياضة كرة القدم بملعب النادى حيث كانت الحقائب تحتوي على هواتف محمولة باهظة الثمن وحافظات نقود.

كان قد قام أربعة طلاب بتقديم بلاغ بقسم شرطة ثان الغردقة يفيد بسرقة تليفونات محمولة وكروت فيزا ومبالغ نقدية أثناء لعبهم كرة القدم بنادي الهلال ومقره أمام ديوان عام محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة.

ذكرت أحد المصادر أن اللاعبين تركوا متعلقاتهم بجوار ملعب كرة القدم بنادي الهلال بالغردقة أثناء لعبهم الكرة وبعد انتهاء المباراة اكتشفوا اختفاء المتعلقات الشخصية الخاصة بهم داخل شنطهم وهي عبارة عن مبالغ مالية وكروت فيزا وتليفونات محمولة.

تم عمل بلاغ بقسم شرطة ثان الغردقة وتكثف أجهزة الأمن محاولتها للوصول إلى الجاني.

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