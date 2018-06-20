اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة الجديدة بمواجهة عجز الموازنة

وجه رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالشكر إلى الحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، داعيا الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي.



وطالب رئيس الاتحاد خلال اجتماع الاتحاد اليوم، الحكومة الجديدة بضرورة مواجهة تزايد العجز في الموازنة العامة علي المدى القصير وتكون بدايته إقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات او القيمة المضافة ، لزيادتها على السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة والقضاء على التهريب الكلي والجزئي، بالاضافة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي بالامتناع عن شراء اية أصول لمدة 3 سنوات، أسوة بما اتبعته بعض الدول.



وطالب بتحصيل المتأخرات الضريبية التي تقدر بنحو 76 مليار جنيه حتى يناير 2015 والحزم في مكافحة التهرب الضريبي، الذي وصل إلى نحو 63 مليار جنيه، وفقًا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في يونيو 2015، بالإضافة إلى التعامل مع عجز الموازنة من خلال رفع الضريبة على الفئات العليا 2% زيادة للدخول من 2 إلى 5 مليون جنيه و3 % للدخول من 5 إلى 10 مليون جنيه و5 % من 20 إلي 50 مليون جنيه ثم 7 % على من تجاوز ذلك)، وقد حدث هذا في فرنسا على أصحاب الدخول فوق مليون يورو، والحل البديل هو فرض رسم تنمية بالنسب المذكورة لمدة من 3 إلى 5 سنوات.



وأكد على ترشيد الدعم بأنواعه والتأكيد على استمراره وضمان وصوله لمستحقيه، بالاضافة إلى اتخاذ كافة التدابير لحماية الطبقات الكادحة والتأكيد على تطبيق وضع حد أدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بما يضمن قدرة هؤلاء على مجابهة الارتفاعات في الاسعار وأعباء المعيشة.