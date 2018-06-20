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مشروب شهير يحميك من نزلات البرد وآلام المعدة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:00 م
صدى البلد
علا أحمد
يتعرض الكثير منّا للإصابة بنزلات البرد فى الصيف والتي تسبب الكثير من المشكلات الصحية لنا، ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء على مشكلة ضعف المناعة، وفى الوقت ذاته نتعرض للإصابة بآلام المعدة الشديدة.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فإن تناول كوب من مشروب الليمون بالزنجبيل يساعد بصورة كبيرة فى تعزيز مستوى المناعة فى الجسم وهو ما يقلل من مخاطر التعرض للإصابة بنزلات البرد التي تسبب الكثير من الآلام خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فإن تناول المشروب يساعد فى التخلص من كافة مشكلات المعدة لما يحتويه من مواد مضادة للالتهابات والفطريات التي تسبب مشكلات عديدة مثل عسر الهضم ومشكلة الإصابة بالإمساك والإسهال.

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