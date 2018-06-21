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اقتصاد

3.25 مليون جنيه حصيلة كراسات الشروط لـ«سكن مصر»

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:29 ص
دار مصر
دار مصر
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن حصيلة بيع كراسات الشروط لــ"شقق" الإسكان المتميز "سكن مصر" وصلت إلى 3.25 مليون جنيه.

وأوضح "السباعى" لـــ"صدى البلد"، أنه تم سحب 6506 كراسات شروط لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، موضحًا أن الكراسات التى تم سحبها موزعة كالتالى: 3090 كراسة بمدينة القاهرة الجديدة، و1591 كراسة بمدينة 6 أكتوبر، و984 كراسة بمدينة العبور، و442 كراسة بمدينة دمياط الجديدة، و255 كراسة بمدينة بدر، و89 كراسة بمدينة المنيا الجديدة، و89 كراسة بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، و15 كراسة بمدينة غرب قنا.

يذكر أن الوزارة طرحت 20 ألف "شقة" ضمن المشروع للحجز بداية الشهر الجارى فى 8 مدن جديدة، وتتوفر كراسات الشروط فى أجهزة المدن الجديدة بدلا من بنك الإسكان والتعمير لأول مرة.

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