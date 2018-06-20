محافظ القليوبية يستقل سيارة لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

تابع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية لليوم الخامس على التوالى إجراءات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة



وقام محافظ القليوبية بجولة بعدد من مواقف سيارات الأجرة بعدد من مدن المحافظة واستقل المحافظ احدى السيارات الاجرة للتأكد من مدى انضباط حركة نقل الركاب والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات



وشدد المحافظ على رؤساء المراكز و المدن والأحياء بالتعاون مع قوات الأمن و المرور بالمتابعة المستمرة طوال اليوم لسير وإنتظام العمل بالمواقف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين وغير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة



واشار عشماوى الى انه سيتم التعامل بكل حزم وقوة مع السائقين غير الملتزمين والمخالفين وسيتم محاسبة ومجازاة كل من يثبت تقاعسه عن العمل من الجهاز التنفيذي خلال هذه الفترة



وقال محافظ القليوبية قد اصدر تعليمات مشددة لمدير إدارة المواقف بوضع لوحات كبيرة بالمواقف وإستيكرات على السيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف



وشدد على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتسعيرة المقررة وتطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب ويقوم بإيتزاز المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف

