فيلم كارما يقترب من 3 ملايين بعد أول أسبوع عرض

حقق فيلم "كارما" للفنان عمرو سعد المركز الأخير، في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر، لليوم الخامس على التوالي، حيث حقق أمس الاربعاء 206 آلاف و579 جنيها لتصل إجمالي إيراداته بعد اسبوع من العرض 2 مليون و933 ألفا و742 جنيها.



ويناقش الفيلم قضية الإنسان المصري، وقضية الغنى والفقر، والمسلم والمسيحي، من خلال شخصيتين يقدمهما بطل الفيلم عمرو سعد، الأول غني ومسلم، أما الثاني فهو شخص فقير ومسيحي.



فيلم "كارما" تأليف وإخراج خالد يوسف، بطولة عمرو سعد، غادة عبدالرازق، زينة، خالد الصاوي، سارة التونسي، ماجد المصري، دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، مجدي كامل، مصطفى درويش، حسن حرب، يوسف الحسيني، خالد تليمة وعمر زهران.