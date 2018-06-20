ترامب: توقيع مرسوم يحول دون فصل أطفال المهاجرين

أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل الآن، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأنه سيوقع مرسوما يحول دون فصل أطفال المهاجرين.



سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..