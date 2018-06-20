ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ترامب: توقيع مرسوم يحول دون فصل أطفال المهاجرين

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:08 م
ترامب
ترامب
نورا المري
أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل الآن، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأنه سيوقع مرسوما يحول دون فصل أطفال المهاجرين.

سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..

ترشيحاتنا

بث مباشر مباراة اسبانيا وايران رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

قطر تتخلى عن إيران.. روحاني يلجأ للدوحة وتميم يرفض

تعرف على جدول مباريات كأس العالم اليوم

كرستيانو رونالدو يفاجئ المغرب بهدف مبكر..فيديو

متعب يوجه رسالة مؤثرة إلى أحمد فتحي بعد مواجهة روسيا

مباراة السعودية وأوروجواي .. الأخضر يخسر أمام السيليستي بهدف ويودع المونديال

الاهرام يتعاقد مع رامي صبري من إنبي بـ15 مليون جنيه

المصريون يطالبون برحيل كوبر وتولي التوأم أو حسن شحاتة المهمة.. فيديو

اتهام نجل أردوغان بقتل فنانة تركية شهيرة

المغرب أول منتخب يودع كأس العالم رسمياً

مدرب البرتغال: الكرة ظلمت المغرب.. وأنا السبب وراء تألق رونالدو

يلا شوت.. مشاهدة مباراة أوروجواي والسعودية بث مباشر | لايف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قيادات الداخلية تترأس حملات ضبط تعريفة السيرفيس على الطرق

صديقة رونالدو تدعمه أمام المغرب وتبرز خاتم الارتباط .. صور

ميلانيا ترامب تتألق بإطلالة كلاسيكية من Valentino.. صور

مباراة السعودية وأوروجواي .. حارس الأخضر يحرم كافاني من هدف ثان

مباراة السعودية وأوروجواي .. سواريز يسجل هدفا لـ السيلستى فى مرمى الأخضر ..فيديو

فيديو

يوتيوب مشاهدة مباراة اسبانيا وايران بث مباشر الان لجميع السرعات
بث مباشر HD كورة لايف مباراة اسبانيا وايران اليوم 16-6-2018 يلا شوت
شاهد..لحظة وصول البابا تواضروس الثانى لبنان
بث مباشر مباراة اسبانيا وايران رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف
شاهد .. ملخص وهدف مباراة السعودية وأوروجواي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟