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الأربعاء 20 يونيو 2018 - 45 : 07 م
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يوتيوب مشاهدة مباراة اسبانيا وايران بث مباشر الان لجميع السرعات
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ترامب: توقيع مرسوم يحول دون فصل أطفال المهاجرين
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:08 م
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ترامب
نورا المري
أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل الآن، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأنه سيوقع مرسوما يحول دون فصل أطفال المهاجرين.
سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..
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