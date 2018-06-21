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فن

قلب أمه يقترب من 5 ملايين ونصف في أسبوع العيد

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
سمر سعد
استطاع فيلم "قلب أمه" أن يحقق المركز الثالث في إيرادات موسم عيد الفطر السينمائي، حيث حقق الفيلم أمس، الأربعاء، 380 ألفًا و927 جنيهًا لتصل إجمالى إيراداته إلى 5 ملايين و354 ألفًا و714 جنيهًا.

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس) فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.

الفيلم بطولة هشام ماجد وشيكو وكريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.

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