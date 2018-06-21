ليلة هنا وسرور يقترب من 15 مليون جنيه في أسبوع العيد

حقق فيلم "ليلة هنا وسرور" إيرادات متوسطة فى خامس أيام عيد الفطر حيث حقق أمس، الأربعاء، 923 ألفًا و643 جنيهًا لتصل إجمالى إيراداته إلى 14 مليونًا و707 آلاف و596 جنيها.





"ليلة هنا وسرور" من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.



