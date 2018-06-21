أبلة طمطم يقترب من 5 ملايين في أسبوع العيد

استطاعت الفنانة ياسمين عبد العزيز بفيلمها "أبلة طمطم" أن تحقق إيرادات وصلت إلى 4 ملايين و608 آلاف و302 جنيه فى أسبوع عيد الفطر.





وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجأون أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز رغم خوفها الشديد من كل شيء.



