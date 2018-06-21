ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أبلة طمطم يقترب من 5 ملايين في أسبوع العيد

الخميس 21/يونيو/2018 - 04:14 ص
صدى البلد
سمر سعد
استطاعت الفنانة ياسمين عبد العزيز بفيلمها "أبلة طمطم" أن تحقق إيرادات وصلت إلى 4 ملايين و608 آلاف و302 جنيه فى أسبوع عيد الفطر.

وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجأون أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز رغم خوفها الشديد من كل شيء.

فيلم "الأبلة طمطم" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وأيمن وتار، وشادي ألفونس، وخالد منصور، ومصطفى أبو سريع، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس.

ترشيحاتنا

كشف غموض العثور على جثة رجل مسن مقتولا بـ بلقاس

إسبانيا تهزم إيران بهدف وتنافس على الصدارة بالمونديال.. فيديو وصور

مباراة إسبانيا وإيران .. كوستا يتقدم للماتادور بهدف ..فيديو

اتحاد الكرة يوصي بعدم خوض الأندية المصرية بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

مهدي بن عطية يوجه نصيحة لزميله في المنتخب المغربي

مرتضى منصور: غرامة مالية لكل لاعب بالفريق ظهر في «رامز تحت الصفر»

محمد صلاح: علاقتي مع مسئولي المنتخب يحكمها الاحترام

مصطفى الفقى: عبد الناصر كان يرفع الاسعار ليلة الخميس..فيديو

أنجيلا ميركل تصل الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

فيديو

أمير كرارة: مفيش حاجة اسمها ممثل رقم 1 ..فيديو
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس
أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو
هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟