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أخبار البلد

السياحة: التنسيق مع تسهيل لتحديد مواعيد قياس البصمة الحيوية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الاسكندرانى
قالت وزارة السياحة أنه فى اطار الاجراءات التنفيذية لموسم الحج 1439 هـ تم تلقى خطاب من السفارة السعودية بالقاهرة يفيد بمواعيد قياس البصمة الحيوية للمواطنين المسافرين لأداء فريضة الحج هذا العام.

من جانبها أكدت غرفة الشركات السياحية فى اخطار تلتقه من وزارة السياحة أنه استكمالا للمجهودات المبذولة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات الحجاج بسهولة ويسر فقد تم التنسيق بين الغرفة وشركة تسهيل لوضع اليه لقياس البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى وذلك عبر الشركات رؤوس التضامن لهذا العام .

أهابت الغرفة الشركات السياحية رؤوس التضامن بموافقة الغرفة باجمالى عدد حجاج التضامن موزعين على فروع شركة تسهيل طبقا للنطاق السكنى للحجاج.

وأفادت الغرفة أن شركة تسهيل ستقوم بالتواصل مع الشركات لتحديد موعد لحجز البصمة للحجاج عبر البريد الالكترونى أو الهاتف .

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