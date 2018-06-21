حرب كرموز يتصدر إيرادات أسبوع العيد بـ24 مليون جنيه

حقق فيلم "حرب كرموز" للفنان أمير كرارة، إيرادات بلغت مليونا و627 ألفا و780 جنيها فى خامس أيام عيد الفطر المبارك، ليواصل الفيلم تربعه على إيرادات أفلام الموسم حيث وصلت اجمالى ايراداته الى 23 مليونا و811 ألفا و1 جنيه.





ويجسد أمير كرارة ضمن الأحداث شخصية ضابط يدعى "الجنرال يوسف المصرى"، يحاول إنقاذ فتاة، وهى التى تجسدها غادة عبد الرازق، حينما يحاول عساكر الإنجليز اغتصابها، فيتدخل أمير كرارة لكى ينقذها ويدخل فى حرب معهم.



