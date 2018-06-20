المستثمرين: تراجع تنافسية الصناعة الوطنية بسبب أعباء الانتاج

طالب اتحاد المستثمرين ضرورة وضع الصناعة على قدم المساواة مع منافسيها لزيادة القدرة التنافسية للانتاج المصرى وذلك من خلال رفع الاعباء المحملة على العملية الانتاجية التى لا يتحملها الانتاج فى البلاد الاخرى انما فرضتها حكومات ووزارات وهيئات للحصول على اموال لتمويل ذاتها واتخذت الطريق الاسهل بدلا من طلب الاموال من المصدر الطبيعى وهو ميزانية الدولة



وأكد ، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم لبحث التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، أن الاقتصاد يعانى من تضخم مستمر فى الواردات السلعية نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة تكلفتها عن تكلفة الإنتاج فى البلاد المنافسة وذلك لتدهور الصناعة المصرية



وأضاف أن التعامل مع عجز ميزان المدفوعات سيحتاج الى اهتمام مباشر من الحكومة الحالية لافتا الى ان ذلك لن يتأتى الا بوقف التدهور فى حصيلة الصادرات ووقف تزايد المدفوع للواردات لافتا الى ان قضية ميزان المدفوعات تتمثل فى زيادة المدفوعات للخارج وانخفاض الوارد من النقد الأجنبي .