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محافظات

توزيع جوائز مسابقة الدليل السياحي في سيناء.. الإثنين

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:09 ص
صدى البلد
احمد صالح
تقرر توزيع جوائز مسابقة الدليل السياحي التي نفذتها إدارة الموهوبين وتوجيه عام الصحافة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء يوم الاثنين القادم والتي هدفت إلى تنمية الروح الوطنية والتعريف بمقومات المحافظة بدعم من النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب عن العريش . 

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن الفائزين بالمسابقة هم : الطالبة امنية مجدي محمود بالمركز الأول على المرحلة الثانوية من مدرسة اسماء بنت ابي بكر بالعريش .

كما فاز الطالب باسم محمد علي رمضان بالمركز الاول مكرر مدرسة ال ابو سلمه الثانوية بنين بالعريش وفازت الطالبة اماني محمود عبد اللطيف فازت بالمركز الثاني المرحلة الثانوية" من مدرسة اسماء بنت ابي بكر، وفازت الطالبة زينب خضر ابو الفتوح بالمركز الاول في المرحلة الإعدادية من مدرسة الشهيدة بسمة سعيد , وفاز بالمركز الأول في المرحلة الابتدائية التلميذ عصام رشاد من مدرسة المستقبل الرسمية . 

وسيتم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب الفائزين في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء يوم الاثنين 25 يونيه 2018 في تمام الساعة العاشرة صباحا .

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